Giornata mondiale del suolo | fermiamo la macchia bituminosa attorno a Milano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Quasi tutti hanno potuto osservare la pianura padanadall’alto, di notte, prima dell’atterraggio o subito dopo il decollo: milioni di luci disseminate, strisce luminose, che seguono e coprono alla vista centinaia di milioni di metri cubi di asfalto e di cemento. E’ la grande metropoli, la città infinita e continua che si estende ormai incontrollata ben oltre la cerchia delle tangenziali, spandendosi come una, incurante dell’antica separazione tra città e campagna, tra urbano e rurale. Unagrigia che in pochissimi anni si è mangiata biodiversità, agricoltura e bellezza, inquinando quasi completamente il paesaggio della vasta città metropolitana, che fino a pochi decenni fa era composto di borghi distinti uno dall’altro, di cascine e di canali. Oggi quei ...

Si è celebrata il 30 novembre la giornata mondiale contro l’Aids. Protagonista della lotta al virus HIV è stata Françoise Barré-Sinoussi, insignita del premio Nobel per la medicina insieme a Luc Monta ...Si chiama depavimentazione, riguarda interventi su viali, piazze, spartitraffici in asfalto impermeabile che vengono riconvertiti in verde per favorire il deflusso delle acque, attenuare le isole di c ...