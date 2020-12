Giornata del Volontariato, Mastella e Coppola: “Oggi solidarietà non ha prezzo” (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In un periodo di grande difficoltà come questo che stiamo vivendo, gesti di solidarietà non hanno prezzo. Ogni giorno migliaia di persone si adoperano nell’assistenza dei più vulnerabili fornendo un contributo inestimabile alla gestione dell’emergenza oggi, ma un solido supporto alla società da sempre. Nella Giornata Internazionale del Volontariato, il Comune di Benevento non vuole far passare inosservato lo sforzo e l’impegno di questi volontari, manifestando la propria immensa gratitudine e ribadendo nuovamente il proprio sostegno ad ogni forma di attività sociale. Preziosissimo è da sempre l’operato delle tante Associazioni che operano sul territorio locale. La Giornata di oggi è dedicata a quelle donne e uomini che dedicano il proprio tempo alle persone più disagiate che hanno scelto una ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In un periodo di grande difficoltà come questo che stiamo vivendo, gesti dinon hanno prezzo. Ogni giorno migliaia di persone si adoperano nell’assistenza dei più vulnerabili fornendo un contributo inestimabile alla gestione dell’emergenza oggi, ma un solido supporto alla società da sempre. NellaInternazionale del, il Comune di Benevento non vuole far passare inosservato lo sforzo e l’impegno di questi volontari, manifestando la propria immensa gratitudine e ribadendo nuovamente il proprio sostegno ad ogni forma di attività sociale. Preziosissimo è da sempre l’operato delle tante Associazioni che operano sul territorio locale. Ladi oggi è dedicata a quelle donne e uomini che dedicano il proprio tempo alle persone più disagiate che hanno scelto una ...

caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano Sa… - borghi_claudio : Il premio genio di giornata però va a costui che, bello pacioso dalla sua sedia di vp del parlamento UE ama folleme… - DPCgov : ?????????????? Non bisogna essere supereroi per fare cose eccezionali. Buona Giornata internazionale del #Volontariato!… - UnpliBasilicata : RT @unplibas: VOLONTARIATO, INSIEME POSSIAMO 35 ^ Giornata Internazionale del Volontariato ?? ??G ??R??A??Z??I??E?? #GIV20 ? #ProLoco #Unpli #Ba… - prolocobarile : RT @unplibas: VOLONTARIATO, INSIEME POSSIAMO 35 ^ Giornata Internazionale del Volontariato ?? ??G ??R??A??Z??I??E?? #GIV20 ? #ProLoco #Unpli #Ba… -