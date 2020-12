Giorgia, sorpresa a The Voice Senior: c’è il suo papà! Chi è Giulio Todrani (Di sabato 5 dicembre 2020) Il padre di Giorgia si è esibito ieri sera a The Voice Senior, con il suo talento Giulio Todrani ha conquistato tutti, i giudici si sono girati tutti e 4… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 5 dicembre 2020) Il padre disi è esibito ieri sera a The, con il suo talentoha conquistato tutti, i giudici si sono girati tutti e 4… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Grande sorpresa a The Voice Senior dove a esibirsi c’è stato Giorgio Todrani, il papà di Giorgia. Gigi D’Alessio e Al Bano lo hanno riconosciuto subito: “Sei il papà di Giorgia”. Il cantante, 77 anni, ...

