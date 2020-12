Gillian Anderson, i segreti della sua pelle luminosissima (da sempre) (Di sabato 5 dicembre 2020) Per interpretare Margaret Thatcher nell’attesa quarta stagione di The Crown, Gillian Anderson si è sottoposta a lunghe sedute di trucco. Oltre a indossare parrucche che hanno ricreato le vere e proprie strutture architettoniche delle iconiche pettinature dell’Iron Lady, l‘attrice è stata invecchiata con il make-up. Quando la Thatcher è diventata Primo Ministro britannico nel 1979 aveva 54 anni, ovvero solo due in più rispetto a quanti ne ha oggi l’ex Scully di X-Files. Ma siamo davanti alla prova evidente che la skincare ha fatto nei decenni passi da gigante. Visto che, se la Thatcher mostrava all’epoca i segni del tempo, Gillian Anderson a quasi la stessa età, oggi, conserva lo stesso identico glow di quasi tre decenni fa. Certo, si tratta anche di genetica, ma non è da tutti riuscire a mantenere non solo la pelle a un livello elevato di elasticità attraverso il tempo, ma anche di luminosità. Ma abbiamo scoperto come fa. Leggi su vanityfair (Di sabato 5 dicembre 2020) Per interpretare Margaret Thatcher nell’attesa quarta stagione di The Crown, Gillian Anderson si è sottoposta a lunghe sedute di trucco. Oltre a indossare parrucche che hanno ricreato le vere e proprie strutture architettoniche delle iconiche pettinature dell’Iron Lady, l‘attrice è stata invecchiata con il make-up. Quando la Thatcher è diventata Primo Ministro britannico nel 1979 aveva 54 anni, ovvero solo due in più rispetto a quanti ne ha oggi l’ex Scully di X-Files. Ma siamo davanti alla prova evidente che la skincare ha fatto nei decenni passi da gigante. Visto che, se la Thatcher mostrava all’epoca i segni del tempo, Gillian Anderson a quasi la stessa età, oggi, conserva lo stesso identico glow di quasi tre decenni fa. Certo, si tratta anche di genetica, ma non è da tutti riuscire a mantenere non solo la pelle a un livello elevato di elasticità attraverso il tempo, ma anche di luminosità. Ma abbiamo scoperto come fa.

All I want for Christmas is...La pelle di Gillian Anderson. Cinquantadue anni e un viso fresco, luminoso, tonico oggi come lo era negli anni '90 quando vestiva i panni di Scully nel telefilm cult «X-F ...

Gillian Anderson sarà Martha Gellhorn

Gillian Anderson interpreterà e produrrà un biopic su Martha Gellhorn, reporter di guerra che coprì il conflitto civile in Spagna e il Vietnam con una vita privata turbolenta, in cui spicca il fallito ...

