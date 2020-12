Gigante Santa Caterina oggi, sci alpino: orario, tv, programma, streaming, pettorali (Di sabato 5 dicembre 2020) Scatta ufficialmente il fine settimana di Santa Caterina Valfurva per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Sulla pista lombarda i protagonisti delle porte larghe si sfideranno nel secondo capitolo stagionale. Si inizierà alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.30. La prova di esordio stagionale, in quel di Soelden, ha visto il successo del giovane astro nascente dello sci norvegese, Lucas Braathen, davanti ai due svizzeri Marco Odermatt e Gino Caviezel? I tre saranno in grado di tornare sul podio? Dovranno fare molta attenzione ai grandi interpreti della specialità, da Alexis Pinturault a Henrik Krtistoffersen, senza dimenticare ovviamente il vincitore della Sfera di Cristallo 2020, il grande Aleksander Aamodt Kilde. IN TV – Il primo Gigante maschile ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Scatta ufficialmente il fine settimana diValfurva per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Sulla pista lombarda i protagonisti delle porte larghe si sfideranno nel secondo capitolo stagionale. Si inizierà alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.30. La prova di esordio stagionale, in quel di Soelden, ha visto il successo del giovane astro nascente dello sci norvegese, Lucas Braathen, davanti ai due svizzeri Marco Odermatt e Gino Caviezel? I tre saranno in grado di tornare sul podio? Dovranno fare molta attenzione ai grandi interpreti della specialità, da Alexis Pinturault a Henrik Krtistoffersen, senza dimenticare ovviamente il vincitore della Sfera di Cristallo 2020, il grande Aleksander Aamodt Kilde. IN TV – Il primomaschile ...

GiornaleLORA : Santa Caterina Valfurva – Programma confermato, oggi primo gigante - infoitsport : Coppa del Mondo Sci, dove vedere SuperG e Gigante Santa Caterina e St. Moritz, diretta tv in chiaro e streaming gra… - OA_Sport : Sci alpino, startlist Gigante Santa Caterina Valfurva. Programma, orari, tv, pettorali di partenza - neveitaliasport : RT @neveitalia: Santa Caterina Valfurva per il suo primo gigante: apre Nestvold-Haugen, n° 9 per De Aliprandini #fisalpine #AlpineSkiing #4… - neveitalia : Santa Caterina Valfurva per il suo primo gigante: apre Nestvold-Haugen, n° 9 per De Aliprandini #fisalpine… -