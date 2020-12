Gf Vip nella bufera, social in rivolta: «Dayane preferita? Televoto truccato, non siamo scemi» (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Gf Vip vive la serata più tesa e i social si scatenano. Incollati ai teleschermi tre milioni e mezzo di spettatori, una media altissima visto che il programma si protrae ben oltre l’una di notte. I picchi oltre i quattro milioni. Lo share è del 18,52%, il venerdì sera è recuperato in termini di ascolti dopo il flop del Silenzio dell’acqua. Tutti gli occhi puntati su Elisabetta e Pierpaolo. Lei annuncia l’addio alla trasmissione, rimane per stare qualche giorno nel cucurio con il Pretelli. Ma scoppia la bufera. La vittoria al Televoto di Dayane sconcerta. E i social si scatenano: «Risultato truccato». Il superfavorito, secondo tutti i sondaggi, era Tommaso che può contare su una serie infinita di fan (oltre un milione di follower). E sempre secondo i sondaggi, la più indesiderata era ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Gf Vip vive la serata più tesa e isi scatenano. Incollati ai teleschermi tre milioni e mezzo di spettatori, una media altissima visto che il programma si protrae ben oltre l’una di notte. I picchi oltre i quattro milioni. Lo share è del 18,52%, il venerdì sera è recuperato in termini di ascolti dopo il flop del Silenzio dell’acqua. Tutti gli occhi puntati su Elisabetta e Pierpaolo. Lei annuncia l’addio alla trasmissione, rimane per stare qualche giorno nel cucurio con il Pretelli. Ma scoppia la. La vittoria aldisconcerta. E isi scatenano: «Risultato». Il superfavorito, secondo tutti i sondaggi, era Tommaso che può contare su una serie infinita di fan (oltre un milione di follower). E sempre secondo i sondaggi, la più indesiderata era ...

GoodbyePopulism : @Axen0s Ha rinunciato a un posto in prima fila al San Paolo ????, ora è costretto a vedere il Napoli dalla tribuna VI… - FGillori : @fabiofabbretti Ma sono anni che il Grande Fratello non fa più grandi ascolti e viene battuto quasi sempre. Sia nella versione vip che Nip - Sicilianodoc7 : RT @JkrAlb: Quando vi prendo sul cazzo, vi informo che poi è molto difficile scendere se non impossibile, quindi se ciò che scrivo non vi p… - HarvesterofDark : @JkrAlb Falli scendere dal piedistallo qua nessuno è vip e nemmeno nella vita reale lo sono. - infoitcultura : Secondo momento della verità: Elisabetta, Pierpaolo e Stefania restano nella Casa? - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 -