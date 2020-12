GF Vip 5 | dentro o fuori | Gregoraci e Oppini lasciano | Dayane cambia idea

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 5 dicembre 2020) Elisabettae Francesco. Questa sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, ai concorrenti è stato chiesto di decidere se continuare o meno il reality. Il dilemma nasce a seguito del prolungamento del programma fino a febbraio (ci risulta che la chiusura sia al momento fissata per lunedì 15), notizia che ha destabilizzato i gieffini, costringendoli ad una scelta. Ad aver deciso di interrompere questo lungo percorso sono stati Francesco (uscito stasera) ed Elisabetta, che sosterà a Cinecittà fino a lunedì per poi varcare la porta rossa (salvo sorprese)., Tommaso, Stefania, Rosalinda, Maria Teresa, Pierpaolo e Andrea hanno deciso di non gettare la spugna e continuare il cammino (insieme a Cristiano, Selvaggia, Giulia e al neo concorrente ufficiale ...