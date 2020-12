Gemma Galgani in lutto ricorda il suo amico scomparso | “Sarai per sempre…” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 5 dicembre 2020) Gigi Proietti ci lasciava un mese fa Come tutti ben sanno lo scorso 2 novembre il nostro Paese ha detto addio a Gigi Proietti. Il celebre attore è venuto a mancare proprio il giorno del suo. 80esimo compleanno. Tutti gli italiani hanno accolto con molta tristezza la notizia della sua scomparsa, per tale ragione i familiari del professionista hanno deciso di trasmettere le sue esequie in diretta televisiva. In questo modo, per questioni legate all’emergenza sanitaria, tutti in qualche modo hanno dato un ultimo saluto al protagonista di Mandraghe. Tra questi anche, dama del Trono over di Uomini e Donne. L’omaggio della Rai all’attore romano È trascorso un mese dalla scomparsa di Gigi Proietti e i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di mandare in onda una trasmissione televisiva dedicata al grande attore romano intitolata ‘L’ultimo re di ...