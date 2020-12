Gabicce Mare dona 1.500 euro a Bergamo Raccolti con due serate lo scorso agosto (Di sabato 5 dicembre 2020) I due eventi benefici hanno permesso di raccogliere la somma di denaro che sarà devoluto al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 dicembre 2020) I due eventi benefici hanno permesso di raccogliere la somma di denaro che sarà devoluto al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di

socialBGnews : @Gabicce_Mare dona 1500 euro al Fondo di Mutuo Soccorso del @ComunediBergamo - Gabicce_Mare : #GabicceMare ti aiuta: A #Natale il Comune regala 1000 saturimetri ad anziani e disabili - Gabicce_Mare : #GabicceMare Una letterina per Babbo #Natale - 4LFI0 : RT @phoebemadscat: Aiutatemi a trovare Chantilly, zona Cattolica-Gabicce Mare in provincia di Rimini. Potete scrivermi in chat privata su q… - Gabicce_Mare : #GabicceMare Utilizzo consapevole delle risorse idriche pubbliche alla Casa dell’Acqua -

Ultime Notizie dalla rete : Gabicce Mare Gabicce Mare donerà 1000 saturimetri ad anziani e disabili Primo Comunicazione Concessioni spiagge di nuovo in pericolo, bagnini pesaresi in allarme

2' di lettura 05/12/2020 - Concessioni demaniali di nuovo in pericolo dopo l’intervento della Commissione Europea. Non c’è pace per i concessionari di spiaggia che di nuovo si vedono una sorta di spad ...

Il mistero di Valbruna, l’Atlantide dell’Adriatico

Oggi quella dell’Atlantide dell’Adriatico sarebbe poco più di una leggenda, ma intrisa di tanto mistero. Da secoli pescatori e turisti si soffermano ad osservare, rapiti dalle storie che raccontano di ...

