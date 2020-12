Friuli Venezia Giulia è zona gialla. Fedriga presenta nuova ordinanza: “Su 1.856 focolai attivi, 52 sono nelle scuole” (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato in conferenza stampa le nuove limitazioni pensate per contenere le occasioni di assembramento e contagio in Friuli Venezia Giulia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governatore Massimilianoha annunciato in conferenza stampa le nuove limitazioni pensate per contenere le occasioni di assembramento e contagio in. L'articolo .

MinisteroSalute : #Covid19 Nuove ordinanze in vigore dal 6 dicembre: ?? Campania, Toscana, Valle D’Aosta e PA Bolzano passano all'are… - DPCgov : ????#allertaROSSA il #5dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano ????#allertaARANCIONE… - MinisteroSalute : Nuove ordinanze: ?? Calabria, Lombardia e Piemonte passano in 'area arancione' ?? Liguria e Sicilia passano in 'are… - orizzontescuola : Friuli Venezia Giulia è zona gialla. Fedriga presenta nuova ordinanza: “Su 1.856 focolai attivi, 52 sono nelle scuo… - Eleonor48801263 : RT @TgrRaiFVG: Nuova ordinanza della regione FVG. Il provvedimento alla firma oggi, in vigore da domani. 'Sconsigliato' recarsi a casa di p… -