Fratelli di Crozza, video delle imitazioni e monologhi, puntata del 4 dicembre 2020 (Di sabato 5 dicembre 2020) Fratelli di Crozza, i monologhi e le imitazioni della puntata di venerdì 4 dicembre 2020 su NOVE. Zaia, Guido Longo, De Luca Vs Giletti; Papa Francesco e altri (video) Venerdì 4 dicembre 2020, è andata in onda la nuova puntata dello show di satira politica di NOVE, Fratelli di Crozza, lo show live con Maurizio Crozza in onda ogni venerdì alle 21:30. La puntata intera di Fratelli di Crozza del 4 dicembre 2020 la puoi guardare su DPlay, cliccando qui. Guido Longo, il nuovo commissario alla sanità calabrese (video) Crozza esordisce con ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 5 dicembre 2020)di, ie ledelladi venerdì 4su NOVE. Zaia, Guido Longo, De Luca Vs Giletti; Papa Francesco e altri () Venerdì 4, è andata in onda la nuovadello show di satira politica di NOVE,di, lo show live con Maurizioin onda ogni venerdì alle 21:30. Laintera dididel 4la puoi guardare su DPlay, cliccando qui. Guido Longo, il nuovo commissario alla sanità calabrese (esordisce con ...

bubinoblog : #ASCOLTITV 4 DICEMBRE 2020: GFVIP, THE VOICE SENIOR, FRATELLI DI CROZZA, QUARTO GRADO, FREEDOM - CorriereCitta : #Ascoltitv venerdì 4 dicembre 2020: The Voice Senior, GF Vip, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dati Auditel e share - tuttopuntotv : Fratelli di Crozza, ecco come e dove vedere la replica della dell’ultima puntata #replica - federico_sampo : Fratelli di Crozza ancora meglio. - Affaritaliani : Fratelli di Crozza/ Zaia contro DPCM di Conte: 'Non puoi chiudere a Natale' -