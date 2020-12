Francesco Oppini in tendenza: quel grande esulto per Juventus-Torino (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesco Oppini in tendenza: il giovane proprio ieri ha abbandonato la casa del grande Fratello Vip, vi ricordate del suo esulto per la partita Juve-Torino? FOTO FACEBOOKE’ stato protagonista assoluto della puntata di ieri sera del grande Fratello Vip, il giovane figlio di Alba Parietti ha infatti deciso di abbandonare il reality non accettando di proseguire la sua avventura fino a Febbraio, gettando nello sconforto non solo i suoi fan, ma anche Tommaso Zorzi, suo grande amico. Oggi tornato alla vita normale resta comunque al centro dell’attenzione dei social e in tendenza su tutte le pagine web, tutti i suoi fan infatti restano in attesa che il giovane torni a parlare direttamente con loro. quello ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020)in: il giovane proprio ieri ha abbandonato la casa delFratello Vip, vi ricordate del suoper la partita Juve-? FOTO FACEBOOKE’ stato protagonista assoluto della puntata di ieri sera delFratello Vip, il giovane figlio di Alba Parietti ha infatti deciso di abbandonare il reality non accettando di proseguire la sua avventura fino a Febbraio, gettando nello sconforto non solo i suoi fan, ma anche Tommaso Zorzi, suoamico. Oggi tornato alla vita normale resta comunque al centro dell’attenzione dei social e insu tutte le pagine web, tutti i suoi fan infatti restano in attesa che il giovane torni a parlare direttamente con loro.lo ...

