Fontana per i ritardi dei vaccini se la prende con i pm: “Temiamo le inchieste”. La procura: “Non blocchiamo noi l’amministrazione” (Di sabato 5 dicembre 2020) La Regione Lombardia è in difficoltà e in ritardo sulla distribuzione dei vaccini antinfluenzali e se la prende con la magistratura. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Attilio Fontana ha deciso infatti di scrivere una lettera ai pm, tramite i suoi legali e pubblicata oggi dal Corriere della sera, sostenendo che “il timore di intraprendere iniziative o decisioni suscettibili del vaglio di legittimità da parte della magistratura paralizza di fatto l’opera dei funzionari di Aria“, ovvero la centrale acquisti della Regione. Proprio Fontana è indagato dall’estate scorsa per l’affidamento senza gara di una fornitura di camici, poi trasformata in donazione, alla società del cognato. In serata il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli ha diffuso una nota: “L’approvvigionamento dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) La Regione Lombardia è in difficoltà e in ritardo sulla distribuzione deiantinfluenzali e se lacon la magistratura. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Attilioha deciso infatti di scrivere una lettera ai pm, tramite i suoi legali e pubblicata oggi dal Corriere della sera, sostenendo che “il timore di intrare iniziative o decisioni suscettibili del vaglio di legittimità da parte della magistratura paralizza di fatto l’opera dei funzionari di Aria“, ovvero la centrale acquisti della Regione. Proprioè indagato dall’estate scorsa per l’affidamento senza gara di una fornitura di camici, poi trasformata in donazione, alla società del cognato. In serata iltore aggiunto Maurizio Romanelli ha diffuso una nota: “L’approvvigionamento dei ...

Il Museo del 900 compie 10 anni: e adesso aspetta il raddoppio nell'Arengario gemello

Era il 6 dicembre 2010 quando l'allora sindaca Letizia Moratti tagliò il nastro del museo progettato da Italo Rota. I visitatori hanno superato i 4 milioni e 50 mila, 70 sono state le mostre realizzat ...

