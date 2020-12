Fondi della Lega | Di Rubba sceglie ancora il silenzio Il fiscalista del Carroccio si è avvalso della facoltà di non rispondere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Mentre Michele Scilleri ha deciso di vuotare il sacco coi pm, non hanno deciso di fare altrettanto gli altri indagati nell’inchiesta sulla compravendita dell’immobile di Cormano da parteLombardia film commission. Ieri, in una giornata di interrogatori, sia il commercialista Alberto Diche l’imprenditore Francesco Barachetti si sono avvalsidi non. Proprio a loro i magistrati di Milano intendevano chiedere conto sulle ultime dichiarazioni di Scilleri che, in un lungo interrogatorio tenuto sabato scorso, ha spiegato che una parte dei soldi che incassava come consulenteLombardia Film Commission e che poi retrocedeva, sarebbero stati girati anche allacome gli era stato ...