Follia a Roma, maxi assembramento degenera in rissa al Pincio. Moltissimi senza mascherina I (Di domenica 6 dicembre 2020) Follia a Roma . Oggi pomeriggio, tra Piazza del Popolo e il Pincio, è andata in scena una maxi rissa tra giovanissimi, che ha fatto ovviamente saltare ogni possibile regola anti-covid. Secondo le ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020). Oggi pomeriggio, tra Piazza del Popolo e il, è andata in scena unatra giovanissimi, che ha fatto ovviamente saltare ogni possibile regola anti-covid. Secondo le ...

Follia a Roma. Oggi pomeriggio, tra Piazza del Popolo e il Pincio, è andata in scena una maxi rissa tra giovanissimi, facendo saltare ogni possibile regola anti-covid. Secondo le ...

Centinaia di adolescenti arrivati da tutta la città si sono dati appuntamento nella zona centrale. Erano tutti senza mascherina. Alle 17 e 40 è ...

Follia a Roma. Oggi pomeriggio, tra Piazza del Popolo e il Pincio, è andata in scena una maxi rissa tra giovanissimi, facendo saltare ogni possibile regola anti-covid. Secondo le ...Centinaia di adolescenti arrivati da tutta la città si sono dati appuntamento nella zona centrale. Erano tutti senza mascherina. Alle 17 e 40 è ...