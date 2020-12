(Di sabato 5 dicembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà."Archiviare il caso Gentile e pensare alla partita di domaniil. È questo il pensiero del", scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. La compagine pugliese, nonostante l'atto intimidatorio subito nella notte tra martedì e mercoledì dall'ex capitano Federico Gentile, ha continuato ad allenarsi, "provando ad isolarsi attrail lavoro".Reduci da tre risultati utili di fila e dal successo conquistato ai danni della Vibonese, gli uomini di- che scenderanno in campo con la maglia celebrativa del centenario - vorranno prolungare la striscia positiva, alla ricerca di una vittoria in casa che manca dal derbyil Bari."Problemi di abbondanza per il ...

WiAnselmo : #Foggia, verso il match contro il #Palermo: Marchionni ritrova bomber Curcio. Gentile... - Mediagol : #Foggia, verso il match contro il #Palermo: Marchionni ritrova bomber Curcio. Gentile... - siciliafeed : Verso Foggia-Palermo, Boscaglia: “Non sono contento della classifica” - GDS_it : Verso Foggia-Palermo, Boscaglia: 'Non sono contento della classifica' - October_rev1917 : @Zbarskij Magari! perchè sarebbe molto più facile ed economico costruire infrastrutture importanti da FG a CB che d… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia verso

Giornale di Sicilia

Iniziata nel modo migliore, la stagione del Bisceglie stenta a decollare. Riammessa in estate per la seconda volta di fila, dopo 10 partite disputate è per il rotto della cuffia fuori ...Secondo il tribunale del Riesame Mario Li Castri, l'ex dirigente dell'area tecnica del Comune, coinvolto nell'inchiesta "Giano Bifronte", sul presunto giro di mazzette all'Edilizia privata non andava ...