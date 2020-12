Firenze, pubblica foto intime dell’ex fidanzata minorenne su siti di escort: 21enne condannato (Di sabato 5 dicembre 2020) Un 21enne della provincia di Firenze è stato arrestato e condannato per stalking e revenge porn nei confronti della sua ex 17enne. L’uomo, di origine marocchina, era accusato di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffamazione e sostituzione di persona. Dopo l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari, il 21enne è stato condannato a 3 anni. Il giovane, dopo la fine della relazione con l’ex fidanzata minorenne, aveva messo in atto reiterate molestie e minacce, procurando alla ragazza un “perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché il fondato timore per l’incolumità propria e dei propri familiari”. A rivelarlo sono state le indagini condotte dagli investigatori del compartimento di polizia postale e ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020) Undella provincia diè stato arrestato eper stalking e revenge porn nei confronti della sua ex 17enne. L’uomo, di origine marocchina, era accusato di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffamazione e sostituzione di persona. Dopo l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ilè statoa 3 anni. Il giovane, dopo la fine della relazione con l’ex, aveva messo in atto reiterate molestie e minacce, procurando alla ragazza un “perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché il fondato timore per l’incolumità propria e dei propri familiari”. A rivelarlo sono state le indagini condotte dagli investigatori del compartimento di polizia postale e ...

UnioneSarda : #Firenze: la ragazza 17enne lo lascia, lui pubblica le sue foto intime sui siti di escort - CgilFirenze : ?? “Investire nella pubblica amministrazione”: lettera aperta di @FpCgilFirenze e Cisl-Uil di categoria a rappresen… - biodea_info : il primo intervento del 4° Workshop BioDea in diretta su ArezzoTv è del Prof. Massimo del Bubba UNIVERSITÀ DI FIREN… - Vistodame : #4dicembre #giornatadelcontemporaneo @palazzostrozzi le luminarie di Marinella Senatore We rise by lifting others… - Pietro_Firenze : @Guido_Rescio @QuinziUgo @luigidimaio Tragico veramente, ma con che faccia continua a governare Conte mantenendo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze pubblica Appello del prefetto e del sindaco di Firenze, al rispetto delle misure anti-contagio - Controradio La fidanzata 17enne lo lascia, lui pubblica le sue foto intime sui siti di escort

Il giovane, non arrendendosi all’idea della fine della propria relazione con l’ex fidanzata di diciassette anni, e determinato a tutti i costi a riallacciare rapporti con lei, si è reso responsabile d ...

Rigenerazione urbana, approvati indirizzi per accedere ad oltre 850 milioni di fondi nazionali

FIRENZE - La Toscana potrà utilizzare parte degli 853,81 milioni di euro previsti dal Programma nazionale per la qualità dell’abitare (anni 2020-2033) ...

Il giovane, non arrendendosi all’idea della fine della propria relazione con l’ex fidanzata di diciassette anni, e determinato a tutti i costi a riallacciare rapporti con lei, si è reso responsabile d ...FIRENZE - La Toscana potrà utilizzare parte degli 853,81 milioni di euro previsti dal Programma nazionale per la qualità dell’abitare (anni 2020-2033) ...