Firenze: nuovo palasport da 400 posti a Novoli (Di sabato 5 dicembre 2020) L'area interessata è quella che si trova vicino a via Geminiani e al parcheggio pubblico di via Marco da Gagliano, dove sono già presenti due campi sportivi all’aperto. L'edificio sarà dotato di un'area di gioco con un’altezza di 11 metri e una zona disposta su due piani per spogliatoi e area bar oltre ad un ulteriore piano dove saranno sistemati gli impianti Leggi su firenzepost (Di sabato 5 dicembre 2020) L'area interessata è quella che si trova vicino a via Geminiani e al parcheggio pubblico di via Marco da Gagliano, dove sono già presenti due campi sportivi all’aperto. L'edificio sarà dotato di un'area di gioco con un’altezza di 11 metri e una zona disposta su due piani per spogliatoi e area bar oltre ad un ulteriore piano dove saranno sistemati gli impianti

DarioNardella : Il nuovo murale di #Jorit è pronto: il ritratto di #AntonioGramsci, uno dei più grandi pensatori del Novecento ital… - Paolo_degli : RT @rep_firenze: A Novoli il nuovo palazzetto sport per basket, pallavolo e calcetto [di Alessandro Di Maria] [aggiornamento delle 18:32] h… - ChiaraButterfl1 : @canyaman1989 Uau Can anche il videogioco adesso....sei sempre più una sorpresa...spero vivamente che con il nuovo… - Anubi_Inpw : RT @Legambiente_Ch: Questa #pandemia ci ha forse insegnato ad instaurare un nuovo rapporto di convivenza con la fauna selvatica? Certo che… - comunefi : RT @rep_firenze: A Novoli il nuovo palazzetto sport per basket, pallavolo e calcetto [di Alessandro Di Maria] [aggiornamento delle 18:32] h… -