Fiorentina, Prandelli è negativo al Covid-19: sarà in panchina con il Genoa (Di sabato 5 dicembre 2020) Falso allarme per Cesare Prandelli e conseguente sospiro di sollievo per il tecnico della Fiorentina e per i viola. Dopo che mercoledì il tecnico era stato dichiarato positivo al Covid-19 , i seguenti ... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Falso allarme per Cesaree conseguente sospiro di sollievo per il tecnico dellae per i viola. Dopo che mercoledì il tecnico era stato dichiarato positivo al-19 , i seguenti ...

SaraMeini : Cesare Prandelli non ha il Corona Virus. Dopo il test positivo di martedì scorso, ha effettuato tre tamponi molecol… - acffiorentina : PRANDELLI: TRE TEST NEGATIVI Per l'ASL territoriale positività non confermata e può tornare ad allenare. Leggi la… - acffiorentina : ??| DICHIARAZIONI DEL POST GARA Prandelli: 'Parlare di calcio oggi è un po' fuori luogo. Complimenti a Montiel, ma… - Notiziedi_it : UFFICIALE | Fiorentina, Prandelli negativo dopo tre test: col Genoa ci sarà - infoitsport : Fiorentina, Prandelli negativo al test: coronavirus alle spalle -