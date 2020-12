FIFA 21: SBC Alex Oxlade-Chamberlain Moments – Requisiti e Soluzioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permentte di sbloccare la carta Moments di Alex Oxlade-Chamberlain per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potrete riscattare la carta speciale del centrocampista inglese del Liverpool completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Alex Oxlade-Chamberlain Moments Liverpool Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Liverpool Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 84 Intesa di ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 5 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permentte di sbloccare la cartadiper la modalità21 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potrete riscattare la carta speciale del centrocampista inglese del Liverpool completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCLiverpool Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Liverpool Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: 84 Intesa di ...

