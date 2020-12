Feyenoord-Heracles Almelo domenica | ore 12 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’deve stare attento a non precipitare in zona retrocessione. Questa settimana il club difarà molta fatica, perché la trasferta a Rotterdam Sud è di quelle impegnative. Ilè ancora imbattuto in questa stagione di Eredivisie avendo vinto sei volte e pareggiato quattro. Gli ospiti hanno perso le ultime tre e, come InfoBetting: Scommesse Sportive e