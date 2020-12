Fedez, pedinato da un uomo a Milano, chiama le Forze dell’Ordine: ecco cosa è successo (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella serata di giovedì 26 novembre, Fedez è stato protagonista di un episodio i cui contorni sono ancora avvolti nel mistero. A bordo della propria auto, una Lamborghini, il famoso cantante stava rincasando nella propria residenza milanese quando si è accorto che un’auto misteriosa, un Suv Bmw, lo stava insguendo da circa un quarto d’ora. Fedez si è allarmato e il suo bodyguard (non presente) ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti di una volante intercettano le auto e le fermano per un controllo. Fedez accosta la Lamborghini, corre fuori e si precipita dal suo presunto inseguitore chiedendogli chi fosse e perché lo stesse tampinando da ben 15 minuti. Intervengono gli agenti per riportare l’ordine e assicurarsi che il rapper sia al sicuro. Quest’ultimo ignora l’identità dell’uomo a bordo del Suv, ... Leggi su trendit (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella serata di giovedì 26 novembre,è stato protagonista di un episodio i cui contorni sono ancora avvolti nel mistero. A bordo della propria auto, una Lamborghini, il famoso cantante stava rincasando nella propria residenza milanese quando si è accorto che un’auto misteriosa, un Suv Bmw, lo stava insguendo da circa un quarto d’ora.si è allarmato e il suo bodyguard (non presente) ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti di una volante intercettano le auto e le fermano per un controllo.accosta la Lamborghini, corre fuori e si precipita dal suo presunto inseguitore chiedendogli chi fosse e perché lo stesse tampinando da ben 15 minuti. Intervengono gli agenti per riportare l’ordine e assicurarsi che il rapper sia al sicuro. Quest’ultimo ignora l’identità dell’a bordo del Suv, ...

