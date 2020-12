Fedez pedinato da un investigatore privato a Milano: è giallo sulle motivazioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Fedez è stato pedinata da un SUV a Milano: il rapper ha chiamato la polizia che ha identificato l'uomo al volante, che è un investigatore privato. Dopo essere stato pedinato da un SUV a Milano, Fedez ha chiamato la sua guardia del corpo e il 112 che ha identificato il conducente, si tratta di un investigatore privato che al momento era armato e in possesso di regolare licenza. Erano circa le 22.30 di Giovedì 26 novembre quando Fedez, guardando dallo specchietto retrovisore, si è accorto che un SUV lo stava seguendo da circa quindici minuti. Il Corriere della Sera riporta la brutta avventura vissuta dal rapper che ha subito allertato la sua guardia del corpo e l'addetto alla sicurezza ha telefonato al 112 che ha mandato … Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020)è stato pedinata da un SUV a: il rapper ha chiamato la polizia che ha identificato l'uomo al volante, che è un. Dopo essere statoda un SUV aha chiamato la sua guardia del corpo e il 112 che ha identificato il conducente, si tratta di unche al momento era armato e in possesso di regolare licenza. Erano circa le 22.30 di Giovedì 26 novembre quando, guardando dallo specchietto retrovisore, si è accorto che un SUV lo stava seguendo da circa quindici minuti. Il Corriere della Sera riporta la brutta avventura vissuta dal rapper che ha subito allertato la sua guardia del corpo e l'addetto alla sicurezza ha telefonato al 112 che ha mandato …

