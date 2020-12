Fedez pedinato a Milano: «Seguito da un Suv per 15 minuti». Arriva la polizia, fermato un investigatore privato (Di sabato 5 dicembre 2020) Fedez pedinato mentre torna a casa chiama la polizia. Il rapper, come riporta il Corriere della Sera, qualche sera fa si è accorto di essere Seguito da un Suv mentre tornava a casa.... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020)mentre torna a casa chiama la. Il rapper, come riporta il Corriere della Sera, qualche sera fa si è accorto di essereda un Suv mentre tornava a casa....

Libero_official : #Fedez 'pedinato e spiato'. Qualcuno lo segue in auto, poi lo schiaffo: cosa non torna, il sospetto in Questura sul… - mattinodinapoli : #fedez #pedinato a Milano: «Seguito da un Suv per 15 minuti». Arriva la polizia, fermato un uomo: ecco chi è - leggoit : Fedez pedinato a Milano: «Seguito da un Suv per 15 minuti». Arriva la polizia, fermato un uomo: ecco chi è - PulitiElena : RT @fanpage: Fedez pedinato a Milano, chiama la polizia: “Mi stanno seguendo” - fanpage : Fedez pedinato a Milano, chiama la polizia: “Mi stanno seguendo” -