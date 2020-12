Fedez inseguito a Milano durante la notte | arriva la Polizia e volano schiaffi | ecco cos’è successo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020)la. Questo è quanto accaduto intorno alle 22:30 del 26 novembre mentre il rapper e imprenditore stava rientrando nella sua casa a CityLife. Federico Lucia si è accorto che un Suv lo stava pedinando da almeno 15 minuti e per questo, spaventato, ha allertato la sua guardia del corpo che in quel momento non si trovava con lui. L’episodio è stato riportato dal Corriere della Sera. La guardia del corpo di, dunque, ha chiamato il 112 e una pattuglia dellaha subito raggiunto il luogo in cui si trovava il rapper. Gli agenti hanno scoperto che l’autista del Suv che presumibilmente inseguiva Federico Lucia era un investigatore privato di 19 anni., all’arrivo delle forze dell’ordine, è sceso a sua ...