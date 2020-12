Fedez chiama la Polizia | “Mi inseguono” Momenti di paura per il marito della Ferragni

Leggi su leggilo

(Di sabato 5 dicembre 2020)ha vissutodiper via di un’auto che lo inseguiva mentre faceva rientro nella sua casa di Milano. Ecco cosa è successo Non sono statifacili per il rapper che nella serata di giovedì sera è stato inseguito da uno sconosciuto, che lo ha pedinato per diverso tempo. La notizia si L'articolo proviene da Leggilo.org.