F1, Lewis Hamilton correrà ad Abu Dhabi? La presenza del campione del mondo è a forte rischio (Di sabato 5 dicembre 2020) Lewis Hamilton si trova a essere spettatore di questo weekend, il penultimo del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir, infatti, il sette volte iridato non ha potuto prendere parte al fine settimana nel deserto per la positività al Covid-19 che ha costretto la Mercedes a far ricorso al pilota della Williams George Russell, oggi secondo nelle qualifiche alle spalle dell’altro alfiere della Stella a tre punte Valtteri Bottas. Una situazione difficile per Lewis, visto che quasi sicuramente non potrà gareggiare nell’ultimo atto del campionato ad Abu Dhabi la prossima settimana. Secondo quanto prevedono le norme anti-Covid, una persona trovata positiva in Bahrain non ha il permesso di volare negli Emirati Arabi, a meno che non certifichi di aver sostenuto quattro tamponi e che siano risultati tutti negativi. Avendo ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)si trova a essere spettatore di questo weekend, il penultimo del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir, infatti, il sette volte iridato non ha potuto prendere parte al fine settimana nel deserto per la positività al Covid-19 che ha costretto la Mercedes a far ricorso al pilota della Williams George Russell, oggi secondo nelle qualifiche alle spalle dell’altro alfiere della Stella a tre punte Valtteri Bottas. Una situazione difficile per, visto che quasi sicuramente non potrà gareggiare nell’ultimo atto del campionato ad Abula prossima settimana. Secondo quanto prevedono le norme anti-Covid, una persona trovata positiva in Bahrain non ha il permesso di volare negli Emirati Arabi, a meno che non certifichi di aver sostenuto quattro tamponi e che siano risultati tutti negativi. Avendo ...

SkySportF1 : F1, Russell più alto di Hamilton: Mercedes troppo stretta per il sostituto di Lewis. VIDEO #SkyMotori #F1… - OA_Sport : F1, Lewis Hamilton correrà ad Abu Dhabi? La presenza del campione del mondo è a forte rischio - OA_Sport : VIDEO #F1, #SakhirGP 2020: George #Russell più alto di Lewis #Hamilton, #Mercedes troppo stretta - devrijwis : Mi manchi Lewis Hamilton, fatti sentire per cortesia del cielo - macbetheir : daily tweet di preoccupazione per lewis hamilton -