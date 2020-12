Esercenti e artigiani: ristori concessi da Governo coprono solo 25% delle perdite (Di sabato 5 dicembre 2020) A seguito delle difficoltà di questi mesi, non è pertanto da escludere che almeno 350 mila piccole e micro aziende di questi settori chiuderanno definitivamente la saracinesca entro la fine di questo mese, lasciando senza lavoro almeno 1 milione di addetti, afferma la Cgia Leggi su firenzepost (Di sabato 5 dicembre 2020) A seguitodifficoltà di questi mesi, non è pertanto da escludere che almeno 350 mila piccole e micro aziende di questi settori chiuderanno definitivamente la saracinesca entro la fine di questo mese, lasciando senza lavoro almeno 1 milione di addetti, afferma la Cgia

Piero42395724 : RT @henrygaud: @lauraboldrini Anche oggi tantissimi esercenti,artigiani manifestano in modo pacifico e onesto contro questa classe politica… - signori_massimo : @giudiiiiiiiii @Pamelaariete85 Dal giorno del mai il pd si è occupato di artigiani commercianti dipendenti esercent… - TRIESTEALLNEWS : “Si tratta di un obiettivo fondamentale per sostenere esercenti, artigiani, commercianti e micro, piccola e media i… - GianCrown : una buona notizia per gran parte degli artigiani ed esercenti #Ristori Quater - supermariobrooo : RT @signori_massimo: Avete negli ultimi 20 anni mai sentito una dichiarazione di un pd a favore di dipendenti, p iva, esercenti, artigiani,… -

Ultime Notizie dalla rete : Esercenti artigiani Esercenti e artigiani: ristori concessi da Governo coprono solo 25% delle perdite Firenze Post Esercenti e artigiani: ristori concessi da Governo coprono solo 25% delle perdite

MESTRE – I contributi a fondo perduto concessi agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai ristoratori e agli esercenti colpiti dal Covid hanno coperto mediamente il 25 per cento circa delle perdite d ...

Campagna #iospendoaPergola Invito a sostenere le attività

#iospendoaPegola è lo slogan della campagna promozionale ideata dall’amministrazione comunale per le festività natalizie. Un invito chiaro a sostenere la città e le attività locali in questo periodo p ...

MESTRE – I contributi a fondo perduto concessi agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai ristoratori e agli esercenti colpiti dal Covid hanno coperto mediamente il 25 per cento circa delle perdite d ...#iospendoaPegola è lo slogan della campagna promozionale ideata dall’amministrazione comunale per le festività natalizie. Un invito chiaro a sostenere la città e le attività locali in questo periodo p ...