Ennesima chance per Balotelli, ripartirà dal Monza in B (Di sabato 5 dicembre 2020) Monza (ITALPRESS) – Il Monza offre una nuova chance a Mario Balotelli. Manca ancora l’ufficialità ma nei prossimi giorni ci saranno visite mediche e firma (contratto fino a giugno): salvo colpi di scena, SuperMario proverà dunque per l’Ennesima volta a dare una sterzata alla sua carriera, stavolta agli ordini di Cristian Brocchi, già suo allenatore per qualche mese al Milan nel 2016. In Brianza ritroverà altri volti noti, in primis Berlusconi e Galliani che già in due occasioni lo avevano riportato in Italia per vestire i colori rossoneri, prima acquistandolo dal Manchester City nel gennaio 2013 e poi in prestito dal Liverpool nell’agosto 2015. Reduce da un’annata deludente a Brescia, dopo mesi di voci che lo hanno accostato a Cluj, Besiktas, Genoa, Vasco da Gama, Saint Etienne, Barnsley, pure ai ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Iloffre una nuovaa Mario. Manca ancora l’ufficialità ma nei prossimi giorni ci saranno visite mediche e firma (contratto fino a giugno): salvo colpi di scena, SuperMario proverà dunque per l’volta a dare una sterzata alla sua carriera, stavolta agli ordini di Cristian Brocchi, già suo allenatore per qualche mese al Milan nel 2016. In Brianza ritroverà altri volti noti, in primis Berlusconi e Galliani che già in due occasioni lo avevano riportato in Italia per vestire i colori rossoneri, prima acquistandolo dal Manchester City nel gennaio 2013 e poi in prestito dal Liverpool nell’agosto 2015. Reduce da un’annata deludente a Brescia, dopo mesi di voci che lo hanno accostato a Cluj, Besiktas, Genoa, Vasco da Gama, Saint Etienne, Barnsley, pure ai ...

