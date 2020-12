Eni sbarca nell’eolico | 1 | 3 miliardi per la più grande centrale offshore al mondo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – “Non è il padrone della diligenza ad introdurre la ferrovia”. Con queste parole l’economista austriaco Joseph Schumpeter spiegava il senso della cosiddetta “distruzione creativa“, da lui definita come la “tempesta perenne del capitalismo”. Parliamo di quel percorso per cui nuove imprese tendono “naturalmente” a soppiantare le preesistenti, in un continuo mutamento di paradigmi anche e soprattutto di natura tecnologica. Concetto che dalle parti di Eni non sembra però aver fatto molto presa. Dalle parti del cane a sei zampe non hanno letto Schumpeter? O forse a San Donato Milanese sono capaci – molto più della teoria – di interpretare i cambiamenti in corso? E’ solo così che possiamo analizzare i corposi investimenti che sta conducendo Eni nel campo della transizione energetica. Ultimo in ordine di tempo l’ingresso nel maxi progetto Dogger Bank. Eni entra nel più ...