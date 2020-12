Enel Energia | come risparmiare sulla bolletta?

Leggi su giornal

(Di sabato 5 dicembre 2020) Le tariffe relative all’elettrica sono sempre fonte di grande diatribe perchè inevitabilmente ci sembra sempre di pagare troppo, molto di più rispetto a quanto pensiamo di consumare, anche perchè molto spesso non si tengono conto di spese al di fuori del consumo vero e proprio, ma relativo a tassazioni, eventuali riallacci e simili. Esistono tuttavia molti consigli che possono aiutarci ad assottigliare ladell’elettrica senza per forza cambiare radicalmente le nostre abitudini. Niente standby Da diversi anni molti elettrodomesticiTV, personal computer, decoder, radio e simili possiedono una funzione che li fa restare sempre in corrente ma in modalità standby quando non utilizzati. Una buona idea per ridurre i consumi è ricordarsi di spegnere totalmente i nostri elettrodomestici quando non ...