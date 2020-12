Emissioni Usa - Anche la Nissan ritira il sostegno a Trump (Di sabato 5 dicembre 2020) La Nissan ha deciso di raccogliere l'invito lanciato dalla General Motors a ritirare l'appoggio alle politiche del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in materia di normative sulle Emissioni e i consumi dei veicoli, e in particolare a revocare il sostegno alla Casa Bianca nella causa legale con la California. "Siamo fiduciosi che colloqui produttivi tra l'industria automobilistica, l'amministrazione Biden e la California possano fornire una serie di standard nazionali di buon senso che aumentino l'efficienza e soddisfino le esigenze di tutti gli automobilisti americani", ha spiegato la Casa di Yokohama. I fatti. La GM, insieme a diverse filiali americane dei costruttori automobilistici (Nissan, Toyota, Fiat Chrysler, Mazda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Subaru e la National ... Leggi su quattroruote (Di sabato 5 dicembre 2020) Laha deciso di raccogliere l'invito lanciato dalla General Motors are l'appoggio alle politiche del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald, in materia di normative sullee i consumi dei veicoli, e in particolare a revocare ilalla Casa Bianca nella causa legale con la California. "Siamo fiduciosi che colloqui produttivi tra l'industria automobilistica, l'amministrazione Biden e la California possano fornire una serie di standard nazionali di buon senso che aumentino l'efficienza e soddisfino le esigenze di tutti gli automobilisti americani", ha spiegato la Casa di Yokohama. I fatti. La GM, insieme a diverse filiali americane dei costruttori automobilistici (, Toyota, Fiat Chrysler, Mazda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Subaru e la National ...

