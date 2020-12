Elisabetta Gregoraci via dal GF ma prima svela: “Con Briatore non c’è nessun contratto” (Di sabato 5 dicembre 2020) La conduttrice lascerà lunedì il reality per tornare dal figlio Una notizia falsa. Tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non esiste alcun contratto post matrimoniale che le impedisca di rifarsi una vita. Lo ha chiarito ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip. Alla domanda di Alfonso Signorini sull’esistenza di questo contratto, la conduttrice ed ex moglie di Briatore ha risposto: “Assolutamente no, non c’è nessuno contratto, quando questa cosa è già uscita fuori, altre volte, mi ha ferita, ti dico la verità. Non c’è nessun contratto che dice che io non possa rifarmi una vita. E’ una cosa falsa quello che c’è in giro”. L’unico accordo tra i due riguarda invece il figlio Nathan Falco. Su questo la showgirl ha detto: “L’unica cosa che c’è – e ne posso tranquillamente ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 dicembre 2020) La conduttrice lascerà lunedì il reality per tornare dal figlio Una notizia falsa. Tra Flavioednon esiste alcun contratto post matrimoniale che le impedisca di rifarsi una vita. Lo ha chiarito ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip. Alla domanda di Alfonso Signorini sull’esistenza di questo contratto, la conduttrice ed ex moglie diha risposto: “Assolutamente no, non c’èo contratto, quando questa cosa è già uscita fuori, altre volte, mi ha ferita, ti dico la verità. Non c’ècontratto che dice che io non possa rifarmi una vita. E’ una cosa falsa quello che c’è in giro”. L’unico accordo tra i due riguarda invece il figlio Nathan Falco. Su questo la showgirl ha detto: “L’unica cosa che c’è – e ne posso tranquillamente ...

