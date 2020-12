Elisabetta Gregoraci smentisce il contratto con Briatore (ma qualcosa di vero c’è) (Di sabato 5 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci fin dall’inizio del GF Vip è apparsa frenata, soprattutto nella sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Una notte la gieffina ha addirittura parlato in codice con l’ex velino alludendo a motivi esterni che le impedirebbero di viversi il loro rapporto. La mia mente è volata ad uno scoop lanciato da Signorini nel 2019, il conduttore infatti a La Repubblica delle Donne svelò l’esistenza di un contratto tra la badessa e Briatore. Gabriele Parpiglia a Casa Chi è entrato nel dettaglio e dopo aver rivelato di aver parlato con Flavio, ha spiegato cosa prevede il famoso accordo. “Ho parlato con Briatore. So che quello che sto dicendo corrisponde a reale. Il contratto c’è ed è un contratto pre matrimoniale con diverse clausole. Questo ... Leggi su biccy (Di sabato 5 dicembre 2020)fin dall’inizio del GF Vip è apparsa frenata, soprattutto nella sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Una notte la gieffina ha addirittura parlato in codice con l’ex velino alludendo a motivi esterni che le impedirebbero di viversi il loro rapporto. La mia mente è volata ad uno scoop lanciato da Signorini nel 2019, il conduttore infatti a La Repubblica delle Donne svelò l’esistenza di untra la badessa e. Gabriele Parpiglia a Casa Chi è entrato nel dettaglio e dopo aver rivelato di aver parlato con Flavio, ha spiegato cosa prevede il famoso accordo. “Ho parlato con. So che quello che sto dicendo corrisponde a reale. Ilc’è ed è unpre matrimoniale con diverse clausole. Questo ...

