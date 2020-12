Elisabetta Gregoraci infrange il contratto del GF Vip e svela: “Me ne vado domani”, Pierpaolo reagisce male (VIDEO) (Di sabato 5 dicembre 2020) In questi giorni i concorrenti del GF Vip stanno avendo la possibilità di parlare con i propri cari, tra di loro anche Elisabetta Gregoraci ha fatto la sua telefonata. Per contratto, però, i vip non possono svelare il contenuto delle conversazioni intercorse con i loro familiari. Tuttavia, la showgirl ha sentito il bisogno di confidarsi con Pierpaolo e, durante una conversazione alquanto accesa, la donna si è fatta scappare qualcosa di troppo. L’ex velino, dal canto suo, ha reagito molto male alla notizia, al punto che tra i due è scoppiata una lite. Elisabetta Gregoraci contro il regolamento Elisabetta Gregoraci pare abbia preso la sua decisione in merito alla sua eventuale permanenza nella casa del GF Vip. I ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 5 dicembre 2020) In questi giorni i concorrenti del GF Vip stanno avendo la possibilità di parlare con i propri cari, tra di loro ancheha fatto la sua telefonata. Per, però, i vip non possonore il contenuto delle conversazioni intercorse con i loro familiari. Tuttavia, la showgirl ha sentito il bisogno di confidarsi cone, durante una conversazione alquanto accesa, la donna si è fatta scappare qualcosa di troppo. L’ex velino, dal canto suo, ha reagito moltoalla notizia, al punto che tra i due è scoppiata una lite.contro il regolamentopare abbia preso la sua decisione in merito alla sua eventuale permanenza nella casa del GF Vip. I ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - santanaslam : Il prossimo cineforumino glielo fanno fare sicuro con il film Mata Hari di Elisabetta Gregoraci #gfvip - zazoomblog : Gf Vip: Elisabetta Gregoraci svelato il prezzo scioccante dei suoi bracciali - #Elisabetta #Gregoraci #svelato - infoitcultura : GF Vip, Elisabetta Gregoraci rivela la verità sul contratto con Flavio Briatore - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci svela la verità sul contratto con Briatore -