Effetti collaterali della Ru486 (Di sabato 5 dicembre 2020) La Ru486 è un argomento complesso e lo abbiamo trattato già in passato (qui trovate la serie "Aborto in pandemia"). Dopo le nuove linee guida di questa estate, sono tornate a farsi sentire le critiche, mai veramente sopite, alla pillola (anzi due). In questo caso però parliamo delle critiche mediche e non quelle politiche e di propaganda, che abbiamo riassunto qui. La Ru486 è un medicinale e come tale ha delle controindicazioni. Dalle dichiarazioni di alcune donne, sembra che le informazioni in merito alla Ru486 non siano chiare. Qui potete trovare alcune importanti informazioni. Diverse esperienze Sembrò andare tutto bene finché, dopo circa 40 minuti cominciai ad avvertire un po' di nausea Il giorno dopo tutto normale eccetto per dei dolori al basso ventre in serata Arrivò il terzo giorno e il momento di prendere la ...

