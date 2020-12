Ecco come la riforma del Mes porta dritto alla ristrutturazione del nostro debito (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – “Sì alla riforma del Mes ma no al suo utilizzo“. Ecco l’ultima trovata propagandistica per lisciare il pelo alle modifiche del fondo cosiddetto “Salva Stati” europeo. Un discreto tentativo per cercare di far passare le novità da introdurre nello statuto del Meccanismo. Quelle approvate lunedì dall’Eurogruppo e che ora saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Europeo prima di arrivare alla firma, prevista per l’inizio del prossimo anno. Da lì inizierà la tornata delle ratifiche in capo ai parlamenti nazionali. Un percorso ad ostacoli: serve l’unanimità e non è detto che fra Camera e Senato si riesca a trovare la quadra. A pesare sono una serie di difficoltà di natura politica. Il M5S non è mai stato spaccato come ora, diviso tra filogovernativi e la fronda che si oppone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – “Sìdel Mes ma no al suo utilizzo“.l’ultima trovata propagandistica per lisciare il pelo alle modifiche del fondo cosiddetto “Salva Stati” europeo. Un discreto tentativo per cercare di far passare le novità da introdurre nello statuto del Meccanismo. Quelle approvate lunedì dall’Eurogruppo e che ora saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Europeo prima di arrivarefirma, prevista per l’inizio del prossimo anno. Da lì inizierà la tornata delle ratifiche in capo ai parlamenti nazionali. Un percorso ad ostacoli: serve l’unanimità e non è detto che fra Camera e Senato si riesca a trovare la quadra. A pesare sono una serie di difficoltà di natura politica. Il M5S non è mai stato spaccatoora, diviso tra filogovernativi e la fronda che si oppone ...

CottarelliCPI : La Ministra Dadone dice che i dirigenti pubblici dovrebbero lavorare come dei manager ed essere monitorati meglio e… - GrandeFratello : Pochi giorni nella Casa... e nulla è più come prima! Ecco cosa ha combinato il nostro Cristiano... siete avvertiti:… - team_world : Come chiudere l'anno in bellezza? Passando dicembre in 'compagnia' di #HarryStyles #LouisTomlinson #NiallHoran e… - Michele_Arnese : L'ARTICOLO DI CHIARA ROSSI Non solo TikTok. Ecco come spopola Twitch anche in Italia - jkbansan : L’abbandono di Francesco un po’ come la morte di Robb Stark durante le nozze rosse. Ecco il mio livello di disperazione è quello. -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Ecco come è nata la Luna: la simulazione del supercomputer – Video Il Fatto Quotidiano Ecco i vincitori del Pni 2020

Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di nuove soluzioni e ... Video: La spesa da Nova Coop sostiene la ricerca sui tumori (Ansa) Ecco i vincitori, ognuno di loro si porta a casa un assegno di ...

Maradona, ecco il testamento modificato nel 2016: escluse dall'eredità l’ex moglie Claudia Villafane e le figlie Dalma e Giannina

Jana, negli ultimi tempi più vicina al padre rispetto alle due figlie che Diego ha avuto dall'ex moglie Claudia Villafane, si è mossa alla scadenza dei nove giorni dal decesso come prevede la legge.

Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di nuove soluzioni e ... Video: La spesa da Nova Coop sostiene la ricerca sui tumori (Ansa) Ecco i vincitori, ognuno di loro si porta a casa un assegno di ...Jana, negli ultimi tempi più vicina al padre rispetto alle due figlie che Diego ha avuto dall'ex moglie Claudia Villafane, si è mossa alla scadenza dei nove giorni dal decesso come prevede la legge.