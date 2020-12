"È successo esattamente il contrario". Sì, è tutto vero: Lilli Gruber critica Conte, la falsa promessa del premier (Di sabato 5 dicembre 2020) “Natale con chi puoi”, è il titolo scelto da Lilli Gruber per la puntata di Otto e Mezzo di sabato 5 dicembre. La conduttrice di La7 ha aperto il programma con un'insolita critica - seppur velata - al premier Giuseppe Conte, che tra l'altro ha avuto il piacere di ospitare recentemente in studio. “Aveva detto che avremmo dovuto fare ora dei sacrifici per passare un Natale sereno, ma è successo esattamente il contrario. Era inevitabile?”, ha domandato la Gruber a Luca Richeldi, pneumologo del policlinico Gemelli di Roma. “Io penso che passeremo un Natale migliore di quello che si prospettava un mese fa”, è stata la risposta dell'esperto. Anche se nessuno dei due ha avuto il coraggio di dirlo, nei fatti allora Conte aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) “Natale con chi puoi”, è il titolo scelto daper la puntata di Otto e Mezzo di sabato 5 dicembre. La conduttrice di La7 ha aperto il programma con un'insolita- seppur velata - alGiuseppe, che tra l'altro ha avuto il piacere di ospitare recentemente in studio. “Aveva detto che avremmo dovuto fare ora dei sacrifici per passare un Natale sereno, ma èil. Era inevitabile?”, ha domandato laa Luca Richeldi, pneumologo del policlinico Gemelli di Roma. “Io penso che passeremo un Natale migliore di quello che si prospettava un mese fa”, è stata la risposta dell'esperto. Anche se nessuno dei due ha avuto il coraggio di dirlo, nei fatti alloraaveva ...

roccosalad : @olivar È esattamente quello che è successo. Ho scritto “marta ha venduto”? Non mi pare. Il tweet sottolinea l’iron… - Libero_official : 'Sacrifici ora per passare un Natale sereno, aveva detto così'. Lilli #Gruber ricorda la falsa promessa del premier… - MissElizabeth80 : @rossaricciaema1 'Voi fate sogni ambiziosi,successo ,fama. Ma queste cose costano,ed è esattamente qui che si comin… - Virgini37725242 : RT @lovingprelemi: Ma esattamente cosa è successo a Giulia in questi 5 minuti? Un umore totalmente diverso ???? #gfvip #prelemi https://t.c… - Diamant22769616 : RT @lovingprelemi: Ma esattamente cosa è successo a Giulia in questi 5 minuti? Un umore totalmente diverso ???? #gfvip #prelemi https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : successo esattamente Siena Pirata: "Cos'è successo alle Fonti di Pescaia?" Il Cittadino on line Otto e Mezzo, Lilli Gruber critica Giuseppe Conte: "Aveva detto Natale sereno, è successo esattamente il contrario"

“Natale con chi puoi”, è il titolo scelto da Lilli Gruber per la puntata di Otto e Mezzo di sabato 5 dicembre. La ...

GF Vip, ‘non potrò più partecipare’: clamoroso colpo di scena a pochi giorni dal suo ingresso

Qualche giorno prima del suo ingresso nella casa del GF Vip, il futuro concorrente ha svelato che non può più partecipare: colpo di scena.

“Natale con chi puoi”, è il titolo scelto da Lilli Gruber per la puntata di Otto e Mezzo di sabato 5 dicembre. La ...Qualche giorno prima del suo ingresso nella casa del GF Vip, il futuro concorrente ha svelato che non può più partecipare: colpo di scena.