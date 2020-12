"È successo che gli avvocati...". Ficarra e Picone nominano il "nostro presidente": l'ultima a Striscia, fin dove si spingono (Di sabato 5 dicembre 2020) “È successo che gli avvocati del nostro presidente…”. Ficarra e Picone irriverenti fino all'ultimo: nella loro serata conclusiva dietro al bancone di Striscia la Notizia, il duo di comici siciliani si è divertita come al solito. Per un momento sembrava volessero nominare Silvio Berlusconi con quella frase, invece parlavano di Donald Trump e dei presunti brogli alle elezioni americane: “I suoi avvocati hanno accusato una società italiana di essere coinvolta nelle frodi elettorali che secondo loro hanno portato alla vittoria di Joe Biden”, ha dichiarato Picone. Dopodiché è subito intervenuto Ficarra: “Questa cosa ci addolora molto, significa che in Italia non ci sono abbastanza elezioni da truccare e che dobbiamo andare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) “Èche glidel…”.irriverenti fino all'ultimo: nella loro serata conclusiva dietro al bancone dila Notizia, il duo di comici siciliani si è divertita come al solito. Per un momento sembrava volessero nominare Silvio Berlusconi con quella frase, invece parlavano di Donald Trump e dei presunti brogli alle elezioni americane: “I suoihanno accusato una società italiana di essere coinvolta nelle frodi elettorali che secondo loro hanno portato alla vittoria di Joe Biden”, ha dichiarato. Dopodiché è subito intervenuto: “Questa cosa ci addolora molto, significa che in Italia non ci sono abbastanza elezioni da truccare e che dobbiamo andare ...

