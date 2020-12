Droga, arrestato spacciatore nel quartiere Arenaccia (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Se ne andavano in giro a bordo di un motorino e consegnavano la Droga agli acquirenti. Così ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Carlo della Gatta due giovani a bordo di un motociclo che, dopo aver consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di denaro, si sono allontanati velocemente. I poliziotti hanno raggiunto i due e, dopo una colluttazione, hanno bloccato il passeggero mentre il conducente, dopo aver accelerato improvvisamente la marcia investendo uno degli operatori, ha abbandonato il mezzo riuscendo a fuggire a piedi. Il fermato, Alberto Campanile, 22enne napoletano con precedenti di polizia, trovato in possesso di una bustina contenente 1,5 grammi circa di marijuana, di 230 euro e di un coltello a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Se ne andavano in giro a bordo di un motorino e consegnavano laagli acquirenti. Così ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vasto, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Carlo della Gatta due giovani a bordo di un motociclo che, dopo aver consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di denaro, si sono allontanati velocemente. I poliziotti hanno raggiunto i due e, dopo una colluttazione, hanno bloccato il passeggero mentre il conducente, dopo aver accelerato improvvisamente la marcia investendo uno degli operatori, ha abbandonato il mezzo riuscendo a fuggire a piedi. Il fermato, Alberto Campanile, 22enne napoletano con precedenti di polizia, trovato in possesso di una bustina contenente 1,5 grammi circa di marijuana, di 230 euro e di un coltello a ...

