Dragon Age 4 sarà ai Game Awards 2020 | nel frattempo Bioware condivide nuove storie e artwork intriganti

Leggi su eurogamer

(Di sabato 5 dicembre 2020) I, l'annuale evento videoludico condotto e diretto da Geoff Keighley, rappresenta l'ultima occasione per chiudere l'anno in bellezza, con qualche reveal o annuncio a sorpresa che possa alimentare l'hype per il 2021. Sebbene una presentazione inaspettata avrebbe fatto più effetto, Electronic Arts ha recentemente annunciato cheAge 4, o comunque il prossimo capitolo della famosa serie RPG/tattica,presente ai. La sorpresa è arrivata in occasione delAge Day di poco tempo fa, giorno in cuiha condiviso quattrobrevi, con allegati dei bellissimi. Questesono state scritte dal team narrativo ...