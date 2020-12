Dpcm Natale, il caso del comma 4 articolo 1: consentiti gli spostamenti durante le feste? (Di sabato 5 dicembre 2020) Dpcm Natale, crepa nell’articolo relativo agli spostamenti tra Regioni e comuni diversi? Il caso del comma 4 dell’articolo 1, che parla del consentito “rientro alla dimora abituale”. Con il nuovo Dpcm entrato in vigore nella giornata di ieri, il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive atte a scongiurare, durante il periodo delle festività natalizie, comportamenti L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020), crepa nell’relativo aglitra Regioni e comuni diversi? Ildel4 dell’1, che parla del consentito “rientro alla dimora abituale”. Con il nuovoentrato in vigore nella giornata di ieri, il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive atte a scongiurare,il periodo delle festività natalizie, comportamenti L'proviene da www.meteoweek.com.

Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo sulla conferenza di #Conte - zaiapresidente : ?? A Natale, nei piccoli centri gli anziani saranno soli in casa. Nella stesura del DPCM, le Regioni non sono state… - zaiapresidente : ???? Nuovo DPCM e 'pacchetto Natale', ecco cosa ne penso... ???? - marcomorini72 : @GiuseppeConteIT L'Italia arlecchino non era stata pensata per salvare il Natale? L'ultimo DPCM serve per salvare i… - Pepi30788507 : RT @Lanf040264: #ginostrada in #Calabria: datemi uno degli ospedali chiusi che ci penso io. Grande Gino, come sempre tutti con te! #5dic… -