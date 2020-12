“Donne di Forza Italia”, Rubano e Iannace nominano Ventorino responsabile provinciale (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il vicecoordinatore regionale, Francesco Maria Rubano e il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nascenzio Iannace hanno nominato l’avvocato Federica Ventorino responsabile provinciale delle “Donne di Forza Italia“. “Proseguiamo – spiegano Rubano e Iannace – nella riorganizzazione del partito e lo facciamo con una nuova nomina prestigiosa. Federica, giovane e validissimo avvocato, saprà, lo siamo certi, dare ulteriore smalto e attrattività a Forza Italia per l’ambito femminile e naturalmente tout court“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il vicecoordinatore regionale, Francesco Mariae il coordinatorediItalia, Nascenziohanno nominato l’avvocato FedericadellediItalia“. “Proseguiamo – spiegano– nella riorganizzazione del partito e lo facciamo con una nuova nomina prestigiosa. Federica, giovane e validissimo avvocato, saprà, lo siamo certi, dare ulteriore smalto e attrattività aItalia per l’ambito femminile e naturalmente tout court“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

