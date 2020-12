Domenica In | le anticipazioni del 6 dicembre | super ospiti Boldi e De Sica

Leggi su 361magazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) La diretta della tredicesima puntata La tredicesima puntata di ‘In’, in onda, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tantiin studio e in collegamento. ILa puntata diIn si aprirà con un ampio spazio dedicato alla coppia più amata del cinema italiano: Christian Dee Massimo, che si racconteranno tra carriera e vita privata per poi presentare il nuovo film di Natale ‘In Vacanza su Marte’, per la regia di Neri Parenti e visibile quest’anno solo sulle piattaforme on-line per via della pandemia da Coronavirus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de ...