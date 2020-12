DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: qualifiche dalle 18.00, Verstappen vuole insidiare le Mercedes per la pole position (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Si profila però una qualifica ricca di colpi di scena a causa del problema legato al traffico in pista, specialmente nel Q1. Con 20 macchine sparse contemporaneamente su un tracciato che viene percorso in 55 secondi, si formeranno dei grupponi molto folti e non sarà semplice completare dei giri lanciati puliti. 17.40 Fari puntati a Sakhir sulla sfida per la pole position tra la Red Bull di Max Verstappen e le Mercedes di Valtteri Bottas e George Russell. L’olandese ha azzeccato il giro perfetto in FP3, anche con un paio di ottime scie, mentre le W11 non hanno ancora messo in evidenza il loro effettivo potenziale nelle libere. 17.36 Già assegnato anche il titolo costruttori, ma restano ancora da stabilire le posizioni alle ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 Si profila però una qualifica ricca di colpi di scena a causa del problema legato al traffico in pista, specialmente nel Q1. Con 20 macchine sparse contemporaneamente su un tracciato che viene percorso in 55 secondi, si formeranno dei grupponi molto folti e non sarà semplice completare dei giri lanciati puliti. 17.40 Fari puntati asulla sfida per latra la Red Bull di Maxe ledi Valtteri Bottas e George Russell. L’olandese ha azzeccato il giro perfetto in FP3, anche con un paio di ottime scie, mentre le W11 non hanno ancora messo in evidenza il loro effettivo potenziale nelle libere. 17.36 Già assegnato anche il titolo costruttori, ma restano ancora da stabilire le posizioni alle ...

