Dettagli delicati sulla vita di Giulio Petrelli

Ultime Notizie dalla rete : Dettagli delicati

Tv Fanpage

La 23esima puntata del Grande Fratello Vip è stata particolarmente intensa per Pierpaolo Petrelli. Sia lui che la sua Elisabetta Gregoraci erano in nomination, ma il momento più difficile per lui è st ...Il ministro dell'Economia Gualtieri: "Nessun veto lo fermerà. E' un programma straordinario di cui beneficerà tutta l'Europa" ...