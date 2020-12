Derby Juventus-Torino 2-1 Serie A oggi in tv | ora Inter-Bologna

juventusfc : ?? «Il Derby è una partita di grandi emozioni» Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #JuveToro ?… - juventusfc : Domani sarà #JuveToro ? ?? La vigilia del #DerbyDellaMole al Training Center ? - juventusfc : Su @JuventusTV soddisfate la vostra fame di #Numbers, ma non è finita. Qui ???? - Agenzia_Ansa : #Calcio #SerieA #JuventusTorino 2-1, Pirlo vince il primo derby Nkoulou illude i granata, McKennie e Bonucci ribal… - serieAnews_com : ???? La #Juve dai due volti, la spunta nel derby della Mole contro il #Torino?? -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Juventus

La Juventus batte il Torino nel derby per 2-1: Pirlo è il primo esordiente in panchina a restare imbattuto nelle prime dieci giornate. Per Giampaolo è il diciannovesimo punto perso da situazione di va ...La Juventus batte il Torino in rimonta con il risultato di 2-1. Giampaolo rischia seriamente l'esonero. Bianconeri secondi in classifica.