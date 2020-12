Derby alla Juve: Bonucci-gol all'89° e Toro rimontato (Di sabato 5 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ribalta il Torino e si aggiudica il Derby della Mole. Vittoria a dir poco sofferta per la squadra di Pirlo che nella ripresa pareggia con McKennie e completa la rimonta con Bonucci a pochi secondi dal 90?. Ennesima partita persa nel finale dai granata, a cui non basta un egregio primo tempo. Il Toro ritrova Giampaolo in panchina dopo la lunga assenza per il Covid, regalando al proprio tecnico un approccio di rilievo. Passano solo 9 minuti sul cronometro e gli ospiti passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Meitè raccoglie il pallone in mezzo all'area, serve Nkoulou che con freddezza beffa Szczesny da due passi. Il gol iniziale dà fiducia ai granata che al 14? mancano il raddoppio per un miracolo dello stesso Szczesny su Zaza a tu per tu. La Juventus invece ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Lantus ribalta il Torino e si aggiudica ildella Mole. Vittoria a dir poco sofferta per la squadra di Pirlo che nella ripresa pareggia con McKennie e completa la rimonta cona pochi secondi dal 90?. Ennesima partita persa nel finale dai granata, a cui non basta un egregio primo tempo. Ilritrova Giampaolo in panchina dopo la lunga assenza per il Covid, regalando al proprio tecnico un approccio di rilievo. Passano solo 9 minuti sul cronometro e gli ospiti passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Meitè raccoglie il pallone in mezzo all'area, serve Nkoulou che con freddezza beffa Szczesny da due passi. Il gol iniziale dà fiducia ai granata che al 14? mancano il raddoppio per un miracolo dello stesso Szczesny su Zaza a tu per tu. Lantus invece ...

La Juve batte il Torino e fa un favore alla Fiorentina: Pirlo conquista il primo derby Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

