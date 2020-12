Daydreamer Anticipazioni 6 dicembre 2020 | Can se ne va!

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ledella Puntata didi domenica 6ci rivelano che Can ha deciso di andare via da Istanbul per qualche tempo ma non ha intenzione di rivelare alla madre dove è diretto.

Daydreamer Le Ali del Sogno anticipazioni trama puntata Canale 5 in onda domenica 6 dicembre 2020. Streaming online, orario, quando inizia.Can Yaman tornerà presto in Italia con una nuova serie: si tratta di "Bay Yanlis", che andrà in onda su Mediaset dopo la fine di "DayDreamer" Can Yaman tornerà presto in Italia con una nuova soap oper ...