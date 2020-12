Daniele Orsato è il miglior arbitro del mondo: l’annuncio dell’Iffhs (Di domenica 6 dicembre 2020) Daniele Orsato è il miglior arbitro del mondo: prestigioso riconoscimento internazionale per il direttore di gara della sezione di Schio Daniele Orsato è il miglior arbitro del mondo per il 2020. Ad annunciarlo è l’Iffhs. Prestigioso riconoscimento internazionale per il direttore di gara della sezione di Schio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020)è ildel: prestigioso riconoscimento internazionale per il direttore di gara della sezione di Schioè ildelper il 2020. Ad annunciarlo è l’Iffhs. Prestigioso riconoscimento internazionale per il direttore di gara della sezione di Schio. Leggi su Calcionews24.com

